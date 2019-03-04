قبل صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن .. 3 أسئلة تؤرق المواطنين

المواطن - الرياض

تبّقت 6 أيام فقط على صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، فيما استمر مواطنون في توجيه بعض الأسئلة بشأن البرنامج.

ورصدت “المواطن” أبرز الأسئلة الموجهة إلى حساب المواطن، ومنها موقف من أضاف تابعًا بعد تاريخ 10 فبراير، حيث أكد البرنامج أنه في هذه الحالة سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ الشخص باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر إبريل.

كما رد حساب المواطن على استفسار آخر بشأن معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج، وقال: إنه يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

في سياق متصل، رد حساب المواطن على استفسار آخر بشأن قيمة الدعم، حيث شدد على أنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

في وقت سابق، دعا برنامج حساب المواطن المتقدمين للتسجيل في البرنامج إلى الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملًا التابعين، مؤكدًا أنه شرط في الأهلية، مشددًا على أهمية الكشف عن جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، بالإضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملًا كافة البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكدًا أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيرًا إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الرسمي للبرنامج أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا)