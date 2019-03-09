قبل قليل .. حساب المواطن يبدأ إيداع الدفعة 16 في حسابات المستفيدين

المواطن - شريف النشمي - الرياض

بدأ حساب المواطن قبل قليل إيداع الدعم في حسابات المواطنين المستفيدين من البرنامج للدفعة 16، ويستمر الصرف حتى نهاية اليوم الأحد ، حيث يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن التسجيل في حساب المواطن متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

ويجب الاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.