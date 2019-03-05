قبيلة الغفران تحرج حكومة الدوحة والشيخة موزا ترسخ الديكتاتورية القطرية

المواطن - الرياض

احتج مسؤولون قطريون على تواجد نشطاء من قبيلة الغفران أمام مقر مؤتمر عقدته مؤسسة صلتك أمس في جنيف.

وأوضح موظفون في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف أن الشيخة موزا المسند أصرت على البقاء داخل مبنى المركز، ولم تخرج حتى يجبر أمن المبنى نشطاء الغفران على المغادرة.

وكانت الشيخة موزا ترعى مؤتمر يوضح نشاط المؤسسة في دعم وتوظيف الشباب في العالم وكذلك دعم أسرهم، وتضمن الحضور رئيس الوزراء الصومالي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومديرة المنظمات الدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وبعض المسؤولين السويسريين والأمميين.

وأثار موقف الشيخة موزا استغراب العديد من الحاضرين، خاصة وأن شباب الغفران مارسوا حقهم في حرية التعبير وبشكل حضاري.

يذكر أن النشطاء تواجدوا أمام البوابة الرئيسية للمؤتمر قبل وأثناء وبعد المؤتمر، حيث قاموا بتوزيع مطويات تتضمن معاناة شباب الغفران، وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم، في الوقت الذي يتشدق فيه نظام الدوحة بدعمه لآلاف من الشباب في بقاع عديدة.

وتضمنت مطالب النشطاء القطريين رد حقوق المتضررين من الغفران والإشارة إلى أن حكومة قطر بادرت لتوظيف الشباب في العالم وحرمت الغفران أهل البلاد الأصليين من حق التوظيف.

ويبدو أن نشاط الغفران أمام المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف أثار حفيظة موظفي النظام، حيث راقبوا مقابلة النشطاء القطريين للمسؤولين الأمميين الذين حضروا المؤتمر وتسليمهم مطويات تتضمن حرمان الغفران من حقوقهم ومن وظائفهم.

وكان من أهم النتائج التي حظي بها النشطاء القطريين إفشال المؤتمر بشكل كامل، واستغلال والاستفادة من جهود نظام الدوحة في جمع المسؤولين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنشطاء من أنحاء العالم والبعثات الدبلوماسية في جنيف في مكان واحد سهل للنشطاء بث رسائلهم والتعريف بقضيتهم والحوار مع من لا يعلم عنها شيئًا.

وبذل النشطاء الغفران جهدًا قويًّا في التعريف بقضايا الغفران وحرمانهم من الوظائف وتوزيع المطويات والحوار مع بعض الشخصيات، واستطاعوا كسر حجز الصمت واللقاء وجهًا لوجه مع أهم المسؤولين كالمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومدير المنظمات الدولية ورؤساء بعثات دبلوماسية عديدة.

ولم تتحرك الشيخة موزا المسند ومرافقوها إلا بعد أن أنهى النشطاء عملهم والابتعاد عن محيط المركز. وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في المواجهة بين أطراف من النظام القطري ونشطاء من مواطنيه وعلى أرض أجنبية.