قرعة كأس الكونفدرالية 2019 .. صدام عربي قوي في الدور ربع النهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- قرعة كأس الكونفدرالية 2019 التي أُقيمت في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت عن مواجهتين عربيتين في منافسات الدور ربع النهائي.

وقام بسحب قرعة كأس الكونفدرالية 2019 اليوم، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي عماد متعب، والنجم الكاميروني المعتزل باتريك مبوما.

وجاءت نتائج قرعة كأس الكونفدرالية 2019 في الدور ربع النهائي، كالتالي؛ نكانا الزامبي يواجه الصفاقسي التونسي، فيما يلعب فريق جورماهيا الكيني مع نظيره نهضة بركان المغربي.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية 2019 في الدور ربع النهائي عن صدام عربي قوي، حيث يواجه النجم الساحلي التونسي فريق الهلال السوادني، فيما يلعب حسنية أغادير المغربي مع الزمالك المصري.

وكشفت قرعة كأس الكونفدرالية 2019 عن مواجهات الدور نصف النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة نكانا والصفاقسي الفائز من لقاء جورماهيا ونهضة البركان، على أن يكون الطرف الآخر من الفائزين في المواجهتين العربيتين.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 5، 6 و7 من إبريل، وتُلعب مواجهات الإياب أيام 12، 13 و14 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة كأس الكونفدرالية 2019 اليوم.