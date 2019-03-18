قريباً.. أحدث تكنولوجيا مجال الطائرات بدون طيار في المملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تعكف شركات ASX لبيع الأسلحة والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة على توسيع نطاق تعاونها مع المملكة خلال الفترة المقبلة، فبعد بيع شركة “Electro Optic Systems ‘ASX: EOS” تكنولوجيا بعض الأسلحة إلى المملكة في فبراير، تبعت شركة “DroneShield ASX: DRO” هذا النهج بتوقيع مذكرة تفاهم مع الرياض.

وتصنع شركة “DroneShield” الأجهزة المضادة للطائرات بدون طيار مثل “DroneGun” وهو منتج يعمل بالبطارية على غرار بندقية مصممة للقضاء على نماذج الطائرات بدون طيار التابعة للعدو عن طريق التدخل في إلكترونياتهم، كما يمكن استخدامها للأغراض المدنية أو أمن الدولة.

الصفقة تم توقيعها مع شركة “STC”، والتي تتخصص في مجالات الاتصالات، بالإضافة إلى شركة الطيران الحكومية وشركة الكهرباء.

يعمل “DroneGun” من خلال التشويش على إشارة تردد الراديو في الطائرة بدون طيار، ويأخذ التحكم من قائدها ويهبط بها برفق وأمان على الأرض.

ويسمح هذا السلاح لمستخدميه بالسيطرة التامة على الطائرات بدون طيار بكفاءة ودون تبادل لإطلاق النيران، وهو الأمر الذي يوصف بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.