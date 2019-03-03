قطاع الترفيه يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل

المواطن - واس

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه مؤخرا ، في برنامج فعاليات احتفال غرفة جدة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها ، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وبحضور عدد من المسؤولين.

وجاءت مشاركة باناجه في الجلسة الحوارية الثالثة التي كانت بعنوان” نحو وسائل سياحية وترفيهية هادفة”، حيث ناقش المشاركون خلالها التشريعات والأنظمة القادمة والداعمة للقطاع ، والدور المأمول من أصحاب الأعمال في الفترة القادمة ، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الأعمال ، بالإضافة إلى دور غرفة جدة في دعم القطاع السياحي والتطلعات والآمال المتعلقة بالجهات الحكومية.

وتقدم باناجه بالتهنئة لمسؤولي الغرفة التجارية بجدة على مرور 75 عامًا على التأسيس ، مؤكدًا أن مدينة جدة أرض خصبة للاستثمار في قطاع الترفيه ، مشيرًا إلى أن أهداف الهيئة الرئيسة بناء شراكات مثمرة مع رجال الأعمال لتنمية القطاع في المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الغرفة التجارية بجدة لتنشيط دور قطاع الترفيه.

ولفت الانتباه في حديثه إلى أن القطاع سيسهم في إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل في مجال الترفيه ، داعيًا إلى دعم فكرة التعليم من خلال الترفيه.