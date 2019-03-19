قلق في يوفنتوس بسبب عقوبة رونالدو

المواطن - مروة نبيل

يعيش مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي حالة من القلق خلال الفترة الحالية، خوفًا من تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف، بسبب احتفاله المثير ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز اليوفي بثلاثية كريستيانو رونالدو ليخطف بطاقة التأهل في الوقت القاتل، ليحتفل أمام الجماهير الإسبانية بطريقة مثير للجدل.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فتح تحقيقات ضد رونالدو بسبب احتفاله في مباراة الشامبيونزليج، فيما يترقب أتلتيكو مدريد موقف اليويفا، وسيصدر الحكم النهائي، يوم الخميس المقبل.

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو يواجه عقوبتين إما الإيقاف لمباراة واحدة فقط، ليغيب عن لقاء ذهاب الدور ربع النهائي أمام أياكس أمستردام، أو الاكتفاء بالغرامة المالية.

وشددت الصحيفة الإيطالية على أن نادي يوفنتوس سيقوم بالطعن في لجنة الاستئناف بـ”يويفا” أو محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، في حالة إيقاف رونالدو.

يُذكر أن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني سبق وأن احتفل بالطريقة ذاتها خلال مباراة الذهاب ضد يوفنتوس التي أُقيمت في إسبانيا، وانتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، وتم تغريمه 20 ألف يورو، ولم يتعرض للإيقاف.