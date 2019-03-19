لاعبون خالفوا التوقعات.. حمدالله يتصدر.. تاوامبا ودجانيني في القائمة

المواطن - مروة نبيل

شهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين سواء من الأجانب أو المحليين، وعلى رأسهم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وخالف العديد من اللاعبين التوقعات من حيث عدد الأهداف المسجلة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 24 جولة على انطلاقه.

وكشفت شبكة الإحصاءات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أبرز اللاعبين الذين خالفوا التوقعات هذا الموسم.

وسجل نجم نادي النصر عبد الرزاق حمدالله 5 أهداف تقريبًا أكثر مما رُجح له حسب صعوبة الفرص التي أُتيحت له هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، ووصفته “أوبتا”، بـ”القناص”.

وأحرز حمدالله 21 هدفًا ليتصدر قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين أن الأهداف المرجحة له قبل بداية الموسم 13.13 هدف، ليكون الفارق 4.87 هدف.

ونجح نجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا في تسجيل 19 هدفًا، وكان المرجح له إحراز 15.44 هدف، وسجل نجم الرأس الأخضر والنادي الأهلي دجانيني تافاريس 13 هدفًا، وكان يتوقع تسجيله 8.58 هدف.

وتمكن نجم الأهلي، السوري عمر السومة من تسجيل 16 هدفًا، فيما كان من المرجح تسجيله 13.21 هدف، وأحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز 17 هدفًا مع نادي الهلال، وكانت التوقعات تذهب لإحرازه 15.49 هدف.

ولفت الأرجنتيني كريستيان غوانكا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعدما سجل 14 هدفًا، في حين أن عدد الأهداف المرجحة له كانت 11.79 هدف.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، تواجد نجم نادي التعاون عبد الفتاح آدم حيث أحرز 11 هدفًا، وكانت التوقعات تُشير لتسجيله 7.05 هدف، كما نجح نجم الحزم محمد الصيعري في تسجيل 10 أهداف، رغم أن الأهداف المرجحة له كانت 9.04 هدف.