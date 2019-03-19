لا تناظر الساعة وتستعجل.. الرئيس وعد بنتصدر ونتجمل!

المواطن - خميس مشيط

حقق الفريق الأول بنادي ضمك فوزًا غاليًا ومهمًّا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه النجوم بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ونقل الفوز الذي جاء على ملعب نادي الفتح بالمبرز، فريق ضمك إلى صدارة جدول الترتيب.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، وفي الوقت القاتل من الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق أطلق ظهير ضمك الأيمن خالد مغربي صاروخًا لا يصد ولا يرد سكن الشباك النجماوية، وليعلن بعدها الفوز الضمكاوي الغالي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 54 نقطة، قافزًا لصدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتيجة مباراة منافسه التقليدي أبها غدًا أمام الوشم بشقراء.