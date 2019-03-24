لجنة الحكام تشرح تقنية الفيديو للإعلاميين

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل للإعلاميين، اليوم الأحد، لشرح كيفية عمل تقنية الفيديو “VAR” وآلية تفعيلها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رئيس لجنة الحكام، خليل جلال، خلال كلمته في افتتاح الورشة التي عُقدت في مقر اتحاد الكرة بالرياض على أهمية عقد ورشة العمل التي تأتي تطبيقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقدّم مدير مشروع التقنية في السعودية، جاكوب كولن، شرحًا لبروتوكول تقنية الفيديو “VAR”، والطريقة الصحيحة لتطبيقها والأهداف والحالات التي يعود بها الحكم إلى هذه التقنية الحديثة.

وقام خليل جلال بتقديم شرح مفصل لطريقة استخدام تقنية الفيديو “VAR”، وفي ختام الورشة أطلع الإعلاميين على آلية عمل التقنية من خلال إجراء العديد من التطبيقات.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من ورشة العمل التي عُقدت اليوم.