لسبب غريب.. عليك اصطحاب كرة تنس أثناء السفر بالطائرات

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

عندما يتعلق الأمر بتجهيز الأمتعة اليدوية لرحلة ما، فمعظمنا يعتقد أنه سيشمل كتابًا جيدًا ومجلة ونظارات القراءة وربما حتى وسادة عنق، ولكنَّ هناك عنصرًا واحدًا مفاجئًا يفيدك أكثر من أي شيء آخر، ألا وهو كرة التنس.

وحسب رؤية طبيب عالمي، فإنه يمكن استخدام كرة التنس بالفعل للتخفيف من الآثار الجانبية غير المريحة أو المؤلمة للطيران، مثل آلام المفاصل والعضلات، خاصة وأن أثناء الرحلات الجوية، من الشائع أن تنتفخ الأقدام أو يهاجمها الألم بشكل متكرر من اختلاف الضغط في الهواء.

وقال الجراح علي غوز، من عيادة لندن للعظام، لصحيفة ديلي ستار إن “الحل هو الضغط على كرة التنس في المناطق المؤلمة أو المضطربة عند ركوب الطائرات.. يمكنك استخدام الكرة لتدليك هذه المناطق غير المريحة حتى يتم تخفيفها وتليينها بالضغط الإضافي”.

وأضاف غوز: “من خلال أخذ كرة تنس أو مدلك على متن الطائرة، سيساعدك ذلك على زيادة الدورة الدموية.. كما أن التدليك من أسفل إلى أعلى في عضلاتك من الكاحلين، فسيؤدي ذلك إلى عودة الدم إلى قلبك”.

لتحقيق أقصى قدر من الراحة، من الجيد أيضًا المشي بشكل منتظم والحفاظ على رطوبة الجسم وارتداء أحذية مريحة أثناء السفر، وفقًا لنصائح الطبيب.