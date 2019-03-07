مؤتمر الطيران المدني يطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة

المواطن - الرياض

تتجه أنظار المتخصصين في مجال صناعة الطيران المدني والمستثمرين العالميين، صّوب المملكة، حيث مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م الذي يطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الطيران المدني بالمملكة.

ويناقش المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 1 ـ 2 أبريل المقبل في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، دعم الفرص الاستثمارية، ومساهمة الطيران المدني في النمو الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، ودور المرأة في مجال الطيران.

ويعد قطاع الطيران المدني في المملكة من القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يوفّر فرصاً استثمارية ضخمة مستفيدا من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة ما يعزّز جاذبيته ليكون منصة لوجستية عالمية، وفي هذا الإطار خصص المؤتمر جلسة للحديث عن هذا الدور ومساهمة الطيران المدني في النمو الاقتصادي، وستركز الجلسة على المشاركين من القطاع الخاص ومنظورهم حول الفرص الاستثمارية في مجال الطيران في المملكة.

واستطاعت هيئة الطيران المدني من تحقيق قفزات نوعية بناءً على خططها الاستراتيجية والتحول في العمل برؤية تجارية وتشَجيع فرص الاستثمار في المطارات وكافة قطاعاتها ووحداتها الاستراتيجية الحيوية، مع مراعاتها للجوانب التنظيمية التي تعنى بالسلامة والأمن، وتشير الدراسات المستقبلية إلى أهمية قطاع الطيران المدني بالمملكة ومساهمته الفعَّالة في النمو الاقتصادي والناتج الوطني، حيث يحظى القطاع بفرص استثمارية كبرى، وسيساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في خلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، كما تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي يشهد نمواً بشكل متسارع، ويعود ذلك إلى ارتفاع النمو السكاني الثابت في المملكة، بالإضافة إلى الأمن والازدهار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، علاوة على الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به المملكة ويجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث (آسيا، أوروبا، أفريقيا)، يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، التي تلتقي مع رؤية المملكة 2030م والرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية وجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

ويهدف مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاستفادة من التجارب لرفع جودة الخدمات، ومراجعة الممارسات المتبعة عالميا نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتقديم فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.