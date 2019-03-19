ما آلية احتساب دعم حساب المواطن عند السفر ونسبة الاستقطاع؟

المواطن - الرياض

أجاب حساب المواطن على عدة استفسارات بشأن موقف المواطن أو المواطنة في حالة السف،ر وهل يتم الخصم من المبلغ المخصص للدعم؟

وأوضح حساب المواطن أنه يتم الاستقطاع من الدعم في حال تجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا سواء بشكل متواصل أو متقطع تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج.

ووجه المواطن سؤالًا آخر قال فيه: “لو سافرت سياحة خارج المملكة بشكل سنوي وأتممت 90 يومًا بشكل متقطع وليس متواصلًا هل يسقط الدعم عني؟” ليجيب حساب المواطن بالقول: يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد خارج المملكة سنويًّا، وفي حال تجاوز المدة 90 يومًا خلال السنة الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع سيتم الاستقطاع من مبلغ الدعم بشكل جزئي على عدد أيام تواجده خارج المملكة.

وردًّا على سؤال بشأن آلية احتساب الأيام بالسنة الميلادية أم الهجرية، أوضح حساب المواطن أنه يتم احتساب الأيام التي يكون فيها المستفيد خارج المملكة خلال السنة الميلادية الواحدة.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.