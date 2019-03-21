ما علاقة الحالة الوظيفية بـ دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، مشددًا على أن يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من 18 إلى 24 سنة.

جاء ذلك ردًا من حساب المواطن على استفسار يزعم أن هناك تفرقة بين المتقدمين بحسب الحالة الوظيفية، حيث قال حساب المواطن إن التقديم يتطلب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأعلن حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا