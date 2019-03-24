مباراة فنزويلا ليست الأولى.. ميسي خاض 4 مواجهات مصابًا

المواطن - مروة نبيل

عاد النجم ليونيل ميسي إلى برشلونة مُجددًا، بسبب الإصابة التي عانى منها خلال مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا الودية، ليغيب عن مواجهة المغرب المقبلة.

وانتهت مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا الودية، بهزيمة التانغو بثلاثية مقابل هدف؛ ما دفع الجماهير لمهاجمة ميسي لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع، رغم ابتعاده عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ مونديال روسيا؛ لرغبته في الحصول على راحة.

وعلى غير المتوقع، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ميسي لم يتعرض للإصابة خلال مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا الودية، حيث إنه خاض 4 مواجهات مع برشلونة وهو يُعاني من الإصابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ميسي كان يُعاني من آلام في الحوض قبل المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ولعب مباراتي ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني وهو مُصاب.

وشددت صحيفة “موندو ديبورتيفو” على أن ليونيل ميسي شارك في مواجهتي برشلونة ضد إشبيلية وريال بيتيس وهو يُعاني من نفس الإصابة، وتألق بشدة ونجح في تسجيل هاتريك مرتين.

وأوضحت أن ميسي سيحصل على راحة لمدة أسبوع واحد، قبل أن يُشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مُجددًا، خاصة أنه يأمل في الوصول إلى المرحلة الحاسمة في الموسم وهو يتمتع بلياقة فنية وبدنية كاملة.

وكان ميسي شعر أن الإصابة تفاقمت خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا الودية، واتفق مع المدير الفني سكالوني على عدم المشاركة في مواجهة المغرب والعودة إلى برشلونة.