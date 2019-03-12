مجموعة beIN SPORTS تقر بكسر احتكارها داخل السعودية

المواطن - الرياض

في لغة عكست حجم الصدمة التي لحقت بها جرّاء كسر احتكار بثها في السعودية، أصدرت مجموعة beIN SPORTS القطرية، بيانًا مطولًا اليوم، أقرت فيه بنجاح خطوة الرياض في كسر احتكار نقل مباريات فرقها المشاركة بالبطولة الآسيوية، مشيرةً إلى أن تلك الخطوة ستلحق بها أضرارًا مادية ومعنوية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن إلغاء احتكار قنوات beIN SPORTS لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية داخل السعودية لوجود مخالفات قانونية ونظامية جسيمة وقع بها الناقل القطري، إضافة إلى عدم تمكنه من استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماته تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي.

وفيما رحبت السعودية بقرار الاتحاد الآسيوي، واعتبرته قرارًا عادلًا، أعلنت مجموعة beIN SPORTS اعتراضها على قرار كسر احتكار بث المنافسات الآسيوية بصفتها الناقل الحصري.

وفي الوقت الذي أشارت فيه قنوات beIN SPORTS القطرية أن عقد حقوق البث التلفزيوني للبطولات الآسيوية يقدر بملايين الدولارات، أوضحت أن كسر الاحتكار سيلحق بها أضرارًا مادية ومعنوية ستتخذ على إثرها تحركًا قانونيًا للمطالبة بتعويضات.

وفي مؤشر يعكس مكابرتها وعدم إقرارها بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها داخل السعودية، قالت مجموعة beIN SPORTS أنها ستعمل على بث مباريات البطولة الآسيوية، فيما اتسم بيانها بمحاولة الهروب في بيانها من صلب الموضوع الأساسي، عبر سوقها لمزاعم وجود خلفيات سياسية خلف قرار الاتحاد الآسيوي وسوقها لاتهامات للاتحاد الآسيوي.