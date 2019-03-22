مدرب تشيلسي مُرشح لتدريب روما

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي روما الإيطالي برئاسة الأمريكي جيمس بالوتا في التعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الجاري.

ويذكر أن ساري يعيش لحظات سيئة وصعبة مع تشيلسي حيث أصبح مُهددا بالإقالة بعد الخسارة من نادي إيفرتون الإنجليزي يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي بثنائية دون رد.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي روما يفكر في التعاقد مع ساري ليكون خليفة المدرب الإيطالي الحالي كلاوديو رانييري.

وكان كلاوديو رانييري استلم مهمة تدريب روما بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب الإيطالي يوسيبو دي فرانشيسكو.

وتمت إقالة دي فرانشيسكو عقب خروج نادي روما من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد نادي بورتو البرتغالي.

ويذكر أن ماوريسيو ساري كان تولى تدريب نادي تشيلسي في صيف عام 2018 بعد إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي خاصة بعد نهاية موسم 2017-2018.