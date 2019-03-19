مركز جديد لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات شنغن في الخبر وجدة

المواطن - جدة

بات بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب الحصول على تأشيرات شنغن إلى بلجيكا في مراكز تلقي طلبات التأشيرات الجديدة التي أطلقتها السفارة البلجيكية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة في إف إس غلوبال، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم.

وفي إطار المبادرة الهادفة لتلبية الطلب المتنامي على السفر إلى بلجيكا من المملكة العربية السعودية، أعلنت في إف إس غلوبال إطلاق مركز استقبال طلبات التأشيرات الجديد في مدينة الخبر. كما افتتحت الشركة مركزاً آخر في جدة الشهر الماضي.

وتوفر مراكز تقديم طلبات التأشيرة الجديدة للمسافرين من الخبر وجدة منصة مناسبة للتقدم بطلب الحصول على التأشيرة، ما يضمن تحسين جودة الخدمات والإجراءات السلسة، كما يمكن للمتقدمين أيضا إكمال تسجيل بياناتهم البيومترية في نفس المركز. وبفضل إطلاق هذه المراكز الجديدة، لم يعد المتقدمون بحاجة إلى زيارة سفارة بلجيكا، فكل ما يحتاجونه هو زيارة مراكز في إف إس غلوبال في الخبر وجدة للتقدم بطلباتهم.

وتعليقاً على الإطلاق قال دومينيك مينيور، سفير بلجيكا في المملكة العربية السعودية، خلال حفل الافتتاح الرسمي لمركز تقديم طلبات التأشيرات في الخبر مؤخرا : “يسرنا افتتاح مركز تقديم طلبات التأشيرة الثالث في الخبر بعد افتتاح مراكز تقديم الطلبات في جدة والرياض بنجاح. وقد أدى الافتتاح الأخير في جدة الشهر الماضي إلى زيادة ملاحظة في عدد طلبات التأشيرات لزيارة بلجيكا من المملكة. ونأمل أن يؤدي افتتاح مركز الخبر إلى زيادة عدد الأشخاص الهادفين لزيارة بلجيكا بنفس القدر، ونشكر في إف إس غلوبال إلى المساهمة في دعم توجهنا لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبلجيكا “.

وقد بدأ مركز تقديم طلبات التأشيرة الأول لتأشيرات شنغن لبلجيكا عملياته في ديسمبر 2016 في العاصمة الرياض، فيما يزور بلجيكا سنوياً حوالي 2000 شخص من المملكة لأغراض العمل والترفيه.

وتتعاون شركة في إف إس غلوبال مع حكومة بلجيكا منذ عام 2006، وتخدم في الوقت الحالي مقدمي الطلبات عبر شبكة تضم 64 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة في 22 دولة، بما في ذلك الهند والكاميرون والفلبين وتركيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

وتعليقاً على افتتاح المراكز الجديدة للتأشيرات إلى بلجيكا، قال السيد فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين في في إف إس غلوبال :“إن عدد طلبات تأشيرات شنغن التي تقدم من المملكة العربية السعودية تشهد ازديادًا مستمراً وملاحظاً. ساهمت البيئة الاقتصادية الإيجابية في المملكة والمستوى العالي للنمو الاقتصادي في خلق المزيد من الفرص لرجال الأعمال والسياح على حد سواء. سيؤدي افتتاح مراكز التأشيرات البلجيكية الجديدة إلى تعزيز الراحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لطالبي الحصول على التأشيرات إلى بلجيكا انطلاقاً من المملكة العربية السعودية “.

وتوفر المراكز، التي يديرها متخصصون مدربون لتوفير الخدمات الآمنة بطريقة فعالة، خدمات بريميوم لونج الاختيارية للمتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة للحصول على خدمة أكثر تخصيصاً بالإضافة إلى تسليم جوازات السفر من عتبة الباب.