مسؤولة بالبرلمان الأوروبي: جهود المملكة عامل استقرار المنطقة والعالم

المواطن - الرياض

أكدت رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي ميشيل إليو ماري أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عامل استقرار مهم للمنطقة والعالم نظرًا لإسهاماتها المتواصلة في مجالات مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي أمس في مقر البرلمان ببروكسل مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية وذلك في إطار زيارة للبرلمان.

وجدد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الاجتماع عدد من الموضوعات.

من جانب آخر، اجتمع الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود أمس بعضو البرلمان الأوروبي ماريو بورغيزيو.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي بما ينعكس إيجابًا على مجمل العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماعين أعضاء مجلس الشورى الدكتور نايف الرومي وهدى الحليسي والدكتور مساعد الفريان، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.