مطالب عاجلة بتأجيل طابور الصباح في النماص بسبب البرد والضباب

المواطن - عبدالغني القبل - النماص

مع بداية الإعلان عن بدء الدوام الصيفي بتعليم النماص، ابتداءً من اليوم الأحد، طالب العديد من أولياء الأمور بتأجيل الدوام الصيفي حتى بداية شهر شعبان؛ نظرًا للظروف الجوية التي تمر بها المحافظة ومنطقة عسير بشكل عام.

وقال ولي الأمر مطلق الشهري في تصريحات إلى “المواطن“: إن لديه أبناء في المرحلة الابتدائية، وتؤثر على صحتهم التقلبات الجوية.

ووافقه في الرأي ولي الأمر عبدالرحمن الخثيمي، الذي أكد أن لديه 3 طلاب في المرحلة الابتدائية، ويطالب بتأجيل الدوام الصيفي حتى تتحسن الأحوال الجوية، خاصةً وأن المحافظة تمر بموجة برد وضباب شديد؛ كما أن الاصطفاف الصباحي يبدأ الساعة 6:45، وهو وقت مبكر يصعب على الطلاب الانتظام.

وشدد أولياء الأمور على ضرورة أن يضع مدير التعليم في المنطقة تقلب الأجواء في الحسبان؛ مراعاة للطلاب، آملين في تلقي استجابة سريعة لمطالبهم.