مطلبنا_اقاله_خليل_جلال .. التحكيم أمام مرمى نيران الغضب

المواطن - محمد سمعه

عبّرت جماهير نادي الهلال عن غضبها الشديد من أداء التحكيمي للحكم الروماني أوفيديو هاتيجان حكم مباراة الهلال وأحد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وعلى الفور أطلقت الجماهير الهلالية وسم ” #مطلبنا_اقاله_خليل_جلال” في إشارة منها إلى رغبتها في إقالة خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت بعض الفئات من جماهير نادي الهلال أن لجنة الحكام برئاسة خليل جلال تُجامل نادي النصر من أجل الصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب نادي الهلال.

بينما رأى بعض الجمهور النصراوي أن الهلال أكثر فريق مستفيد من أخطاء التحكيم، وقالوا بأن رغبة جمهور الهلال في إقالة خليل جلال هو من أجل استمرار استفادة أزرق العاصمة من الأخطاء التحكيمية.

وشهدت مباراة الهلال وأحد أحداث مثيرة وجدال لا نهاية له وذلك بعد إلغاء الهدف والذي أحرزه اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو لاعب الهلال في الدقيقة الـ90 في شباك حارس أحد عبدالله العويشير.

وقالت الجماهير الهلالية أن الحكم الروماني هاتيجان عاد إلى الـVAR لإلغاء هدف جوناثان سوريانو لكنه لم يعد في لقطة للاعب هتان باهبري في مباراة أحد مما أثار الغضب لدى الجماهير الهلالية.

ويذكر أن الهلال يملك حاليًا 57 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطتين عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وسيواجه الهلال جاره النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.