معرض للأسر المنتجة ضمن الضمان الاجتماعي في عسير

معرض للأسر المنتجة ضمن الضمان الاجتماعي في عسير

2019/03/12
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير، حسين بن حمد المري، معرض الأسر المنتجة الذي تُنظمه إدارة الضمان الاجتماعي بفرع الوزارة، ممثلةً بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بأبها.

ويستمر المعرض حتى اليوم الثلاثاء، ويضم عددًا من الأسرة المنتجة والمستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك بمركز الراشد مول بأبها، حيث تجول المري في أجنحة المعرض المتنوعة.

وعبر المري خلال جولته في المعرض عن إعجابه بإبداعات الأسر المنتجة في مختلف المجالات والاحترافية الكبيرة التي ظهروا عليها، حيث تتنوع معروضات الأسر المشاركة فيه ما بين الملابس والعطور والأطعمة والحلويات والمنتجات الحرفية التراثية.

 



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