مقتل جنديين باكستانيين بنيران الجيش الهندي

أعلن الجيش الباكستاني مقتل جنديين باكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الهندي على الخط الحدودي الفاصل بين البلدين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق إسلام آباد الطيار الهندي الذي تم أسره بعد إسقاط طائرته في الأراضي الباكستانية.

وأكدت باكستان أمس أن إطلاق سراح الطيار هو بادرة على حسن نيتها وعدم رغبتها في التصعيد.