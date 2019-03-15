مكث 15 يومًا.. مسؤول تركي يعترف: منفذ هجوم نيوزلندا زار بلادنا مرتين

المواطن - الرياض

أكد مسؤول تركي كبير، أمس الجمعة، أن مشتبهًا به في قتل 49 شخصًا في مسجدين بنيوزلندا قام بزيارة مطولة من قبل لتركيا، وأن تحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق.

وأضاف المسؤول أن تركيا تعتقد أن المشتبه به ربما سافر لدول أخرى أيضًا، بحسب وكالة “رويترز”.

في سياق متصل، أفاد مسؤول تركي كبير لـTRT عربي بأن منفذ الهجوم الإرهابي جاء إلى تركيا مرتين، الأولى في عام 2016 حيث دخل البلاد في 17 مارس، وغادرها في 20 مارس، والمرة الثانية في 13 سبتمبر وغادرها في 25 سبتمبر من نفس العام.

ونشرت القناة صورة لمنفذ العملية الإرهابية خلال زيارته إلى تركيا.

وقُتل حوالي 50 شخصًا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزلندية مايك بوش: إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.