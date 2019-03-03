ملتقى السفر يستعرض التجارب العالمية لتطوير القطاع السياحي السعودي

المواطن - الرياض

ينتظر المهتمون بالشأن السياحي في المملكة، إطلاق النسخة الثانية عشرة لملتقى السفر والاستثمار السياحي، وهو أكبر ملتقى متخصص يعنى بقطاع السياحة في البلاد، وذلك خلال الفترة 31 مارس – 3 أبريل 2019 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويُعد ملتقى السفر والاستثمار السياحي، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويستمر لمدة 4 أيام، فرصة مهمة لصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص والعاملين في مجال السياحة والصناعات المرتبطة بها، وذلك لعرض ومناقشة أهم القضايا والحلول المتعلقة بالقطاع، والاستفادة من النصائح والتجارب التي يقدمها خبراء محليون ودوليون في مختلف المجالات المتعلقة بالشأن السياحي.

ويأتي الملتقى هذا العام، في وقت تتصاعد فيه درجة الاهتمام الحكومي المؤسساتي بهذا القطاع في جميع مناطق المملكة، حيث تعتبر السياحة أحد أهم مكونات رؤية 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات، ومع وجود توسع في النشاط السياحي بالمملكة من منشآت فندقية ومشاريع سياحية وتراثية ومتحفية وترفيهية كبيرة تغطي جميع مناطق المملكة .

وتعمل الهيئة للتحضير للملتقى بشكل متكامل منذ وقت مبكر، حتى يخرج بصورة مرضية، ويشهد سنويا تنظيم معرض كبير لعدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المرتبطة بالشأن السياحي كالطيران والنقل والاستثمار والوجهات والمشاريع السياحية الجديدة في السعودية، وقطاع الإيواء والخدمات المرتبطة بالتجربة السياحية والأنظمة التقنية التي تخدم القطاع، إلى جانب البرامج العلمية التي تجمع المختصين والخبراء لمناقشة التجارب والتطلعات الرامية لتطوير صناعة السياحة السعودية، وبحث كافة السبل المساهمة في تطوير القطاع وتنميته.

ويحتفي الملتقى منذ 2010 بالفائزين بجوائز التميز السياحي 2019 نظراً لما تشكله هذه الجوائز من دعم لتطوير القطاع السياحي في المملكة، وتركز هذا العام على 14 فئة رئيسية يندرج من خلالها 49 فئة فرعية مخصصة للمنشآت والأفراد في مختلف مجالات السياحة والسفر، حيث تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال الجوائز، إلى تحفيز عملية التطوير لآليات وأنظمة العمل بمختلف الأنشطة السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح.

ويعطي الملتقى مؤشراً مهماً على ما سيقدم مستقبلا من تطور كبير في هذه الصناعة الحيوية، حيث إن الملتقى ومنذ انطلاقته عام 2008 برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، والذي كان حينها أميراً لمنطقة الرياض، وشارك فيه ما يقارب 1429 عارضا، واستضاف أكثر من 102.373 زائراً من المستثمرين والمتخصصين بقطاع السفر والسياحية، وأقام ما يزيد على 187 مؤتمراً وورشة عمل متخصصة تناولت أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة السياحة.