من بينها ملعب الملك فهد .. أفضل 6 ملاعب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

نشرت صحيفة الميرور البريطانية تقريرًا مُفصلًا عن أفضل ستة ملاعب خارج القارة الأوروبية قد تكون مُرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تم الموافقة على إقامته خارج القارة العجوز.

وكان ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألمح في العام الماضي إلى إمكانية قيام نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة الأوروبية.

ملعب METLIFE:

ورشحت صحيفة الميرور ملعب MET LIFE في مدينة نيويورك الأمريكية حيث يتسع الملعب لـ82 ألف متفرج، واستضاف مباراة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة وديًّا في عام 2017.

وتم تطوير ملعب MET LIFE في عام 2011 مقابل مليار و600 مليون دولار أمريكي.

ملعب MERCEDES BENZ:

أما الملعب الثاني المرشح فهو MERCEDES BENZ في مدينة أتالانتا الأميركية حيث يتسع الملعب لـ73 ألف متفرج، وهم كانوا الحاضرين في نهائي دوري الـMLS الأمريكي.

ملعب الملك فهد الدولي:

أما الملعب الثالث فهو ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض حيث تُقدر سعته بـ68 ألف متفرج.

ملعب الماراكانا:

ودخل الملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ضمن قائمة الترشيحات، حيث استضاف نهائي مونديال 2014 بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين ونهائي دورة كرة القدم في أوليمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016.

ملعب القاهرة الدولي:

ودخل ملعب القاهرة الدولي في مصر قائمة المرشحين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا إذا أُقيم خارج القارة الأوروبية، حيث يتسع ملعب القاهرة الدولي لـ75 ألف متفرج، وتم تأسيسه في عام 1960 واستضاف فعاليات كأس أمم إفريقيا عام 2006 والتي أقيمت في مصر.

ملعب خليفة الدولي:

أما الملعب السادس والذي رُشح هو ملعب خليفة الدولي في مدينة الدوحة القطرية، حيث يملك سعة قدرها 40 ألف متفرج، وسبق له استضافة مباراة إنجلترا والبرازيل الودية في قطر.