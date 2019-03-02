من يسكن تفكيرك؟ سؤال يتصدر الترند وإجابات الفتيات مفاجأة

المواطن - الرياض

تباينت ردود مرتادي موقع تويتر صباح هذا اليوم على سؤال تصدر الترند السعودي تحت وسم ” من يسكن تفكيرك؟ ” فما بين المادي والمعنوي جاءت الإجابات.

وبث المغردون مكنون صدورهم في محاولة للكشف عمن يسكن الفكر والقلب، لكن الملاحظ أن مشاركات الفتيات عبر هذا الوسم كانت هي الأكثر عدداً والأقوى في المعنى والتأثير حيث قالت المغردة ورد: اﻟﻌﻘﻞُ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮُ ﺃﻧﺖ، ﺍﻟﻘﻠﺐُ ﻗﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﺾُ ﺃﻧﺖ.

أما الدكتورة خلود الأحمري قالت: اللهُم هواء الحَرم، وعُمرة ترتوِي بها رُوح.

بدورها قالت صدقة:” خاطبوا الله في الخفَاء فلن يرد قلباً أتاه يستظل بِرحمته من مَتاعب الحياة”.

من جانبها علقت ميلينيا على الوسم بالقول: ” ” قد تدفعك فتاة واحدة أن تحب مدينة، ثم حي، ثم شارع، ثم أصحاب الدكاكين الموجودة فيه، ثم الجيران، ثم والديها، ثم لونها، ثم قهوتها، ثم المشي لمسافات طويلة، ثم التفاصيل الصغيرة، فتاة واحدة.. عيون واحدة قادرة على جعلك حَيْ بكل ما تحمله كلمة حَيْ من حياة مخزونة”.

أما العبدلي فقد رد على سؤال من يسكن تفكيرك بالقول: القرآن الكريم.. أرح به سمعك”.

وغردت مرام بالقول: ” سآنتظر ليلاً ونهاراً شمساً وقمراً ضواً وعِتمه سآنتظر وسيٌطمئن قلبي الله “.