موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الاتحاد اليوم أمام فريق الوحدة الإماراتي مباراته الثانية في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث مستغلاً الروح المعنوية المرتفعة للاعبي نادي الاتحاد بعد النتائج الإيجابية والتي حققها العميد مؤخراً.

وكان الاتحاد قص شريط انطلاقته في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز العريض على نادي الريان القطري بخماسية مقابل هدف في المباراة والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في الرابع من مارس الجاري.

أما الوحدة الإماراتي فتعرض للخسارة من فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى يوم الاثنين الماضي.

وكان نادي الاتحاد حقق فوزاً مهماً في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم على حساب الفيحاء بثنائية دون رد.

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الأول في مجموعته الآسيوية برصيد ثلاث نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

وكان المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا أكد أن الاتحاد سيدخل مباراة الوحدة من أجل اللعب بقوة والحصول على النقاط الثلاث.