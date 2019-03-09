ناظر: تعاقد #الاتحاد مع سييرا كان مخاطرة لابد منها

المواطن - محمد سمعه

أكد لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن النادي يثق في المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من أجل تحقيق نتائج إيجابية مع العميد في الفترة المقبلة.

وتحدث لؤي ناظر بعد فوز الاتحاد على الفيحاء قائلًا: تعاقد الاتحاد مع المدرب سييرا كان مخاطرة لابد من اتخاذها، وبالفعل نجح في الفوز بدوري أبطال آسيا، ونجح في الفوز ببطولة الدوري.

وأضاف لؤي ناظر: الإصرار والسعي وراء تسجيل الهدف الأول كان واضحًا من قبل نجوم نادي الاتحاد حتى تمكن الفريق من التألق والتسجيل في الشوط الثاني ونجحنا في الفوز.

وأكمل رئيس الاتحاد حديثه قائلًا: جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مناسب لنا، وبالطبع القرار الخاص بتعديل موعد مباريات الجولة الـ29 والـ30 سيعطينا فرصة للراحة؛ لأن الاتحاد سيعاني من ضغط المباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري وبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان المدرب خوسيه سييرا تولى تدريب نادي الاتحاد بعد إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.