نجم #الاتحاد : هدفنا الحصول على نقاط مباراة الوحدة

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد عسيري، على أهمية مباراة الوحدة الإماراتي غدًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال عسيري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد والوحدة الذي عُقد، اليوم الأحد: “سندخل جميع المباريات المقبلة بشعار الفوز ولا غيره، وحضرنا إلى هنا من أجل الحصول على نقاط المباراة”.

وتابع نجم نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “الأسلوب الهجومي للمدرب سييرا ساعد في ظهور الفريق بصورة أكثر جماعية وفعالية، والمدربون السابقون لهم أسلوبهم الخاص، ونحن الآن في مرحلة جديدة”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوحدة الإماراتي، يوم غد الاثنين، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويتصدر الاتحاد مجموعته في دوري أبطال آسيا بعد فوزه بخماسية على الريان القطري، وبفارق الأهداف لوكوموتيف الروسي، فيما يحتل الوحدة الإماراتي المركز الثالث عقب خسارته في الجولة الأولى بهدفين نظيفين.