نزاهة لـ”المواطن”: 3 طرق للإبلاغ عن شبهة فساد

المواطن - رائد عيد - الرياض

أكد المشرف على جناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بمعرض الكتاب، أن مشاركة الهيئة هي السادسة في معرض الكتاب الدولي بالرياض، مبينًا أن هدف الهيئة في المشاركة توعوي بالدرجة الأولى، حيث يتم خلال الجناح شرح إستراتيجية عمل الهيئة وأنظمتها واختصاصاتها.

وتابع في تصريحات إلى “المواطن” أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة مستقلة تتبع للمقام السامي مباشرة، وهدفها مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من ٢٥%.

وعن طرق البلاغات، قال: إن هناك موقعًا خاصًّا بالهيئة لرفع البلاغات في حال تم الاشتباه بفساد مالي أو إداري في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، مبينًا أن هناك أيضًا تطبيقًا خاصًّا لنزاهة للتبليغ عن حالات الفساد، وبإمكان من يريد تقديم بلاغ أن يتواجد في موقع الهيئة بالرياض.