نزيف خسائر الخطوط القطرية مستمر للعام الثاني

المواطن - متابعة

للعام الثاني على التوالي تتكبد الخطوط القطرية خسائر فادحة بفعل مقاطعة الدول العربية الأربع للدوحة وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

وبالرغم من اعتراف الخطوط القطرية بالخسائر إلا أنها تزعم أن السبب ليس له علاقة بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها.

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أن الشركة ستتكبد خسائر سنوية للمرة الثانية على التوالي هذا العام، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار صرف غير مواتية، في ثاني اعتراف بالخسارة.

وقال أكبر الباكر للصحفيين في معرض سياحي في برلين: “أعلنا عن خسارة في العام الماضي وسنعلن عن خسارة أخرى هذا العام لكن هذا لا يعني أن الخطوط القطرية لن تتوسع أو تستثمر”.

وخسرت الخطوط القطرية الوصول إلى مدن في الدول الأربع اعتبارا من يونيو 2017، حين قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول عدة في المنطقة.