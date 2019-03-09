نسائي أحوال الرس يشارك بركن تعريفي في مهرجان الزهور والبيئة

المواطن - دليل العمري

كشف جناح الأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلة بمكتب الأحوال النسائي بمحافظة الرس، عن مشاركته في مهرجان الزهور والبيئة بنسخته الثالثة.

ويشارك جناح المدني بركن تعريفي خاص، يقدم من خلاله عددًا من الخدمات لزائرات، منها تسليط الضوء على أهمية بطاقة الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال تثقيفهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وتأتي مشاركة القسم النسائي الأحوال المدنية متوافقة مع دور المرأة الكبير في أعمال الأحوال المدنية في السنوات الأخيرة، وخاصةً الخدمات الخاصة بالنساء.