هاشتاق مسيء يتصدر الترند ومغردون : يحث على الرذيلة

المواطن - سعد البحيري

حذر المغردون من هاشتاق مسيء تصدر الترند السعودي خلال الساعات الأخيرة وسط تحذيرات من حسابات مشبوهة ومجهولة تدفعه إلى الصدارة.

وتسابق المواطنون الأذكياء في التحذير من هذا الوسم الذي يحث على الرذيلة ويتعامل مع الخيانة الزوجية على أنها ظاهرة متفشية في المجتمع، فيما طالب البعض بعدم التغريد به حتى لا يتم منحه المزيد من الشهرة.

وقال عبدالعزيز الوشين :إني أرى سمّا مدسوسا في عسل فاحذروا أنتم وأنتنّ أذكى من أن تُلدغوا!!

أما محمد الحربي فعلق بقوله : الحياة الزوجية تعاون وحب ووفاء وإخلاص بين الطرفين وليست خيانة أو تخوينا.

وتابع محمد المسعودي :” هذا الهاشتاق يحث على الرذيلة احذروا من الحسابات الوهمية اللي تحاول تشويه مجتمعكم .”

smartgirl عبرت عن رفضها لهذا الوسم وذكرت المغردين بقول الله تعالى :” يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون”

وعبرت فاطمة عن دهشتها بالقول : ” مستغربة من هذا الهاشتاق! “لم تبقوا أحدا من سوء الظن. الواجب على المسلم ستر عورات المسلمين، وعدم إشاعة الفحش بينهم.”

وقالت هدوء :”أعوذ بالله من شر الفتن اتقوا الله فنحن نخاف الله أولاً وأخيراً .”

بدورها عبرت حصة الشمري عن رفضها لهذا الوسم بقولها :” هذا الهاشتاق برعاية عديمي الغيرة ..المرأة المسلمة الأصيلة تحافظ على دينها وشرفها وسمعتها ولا تنجرف خلف عناوين زائفة يضعها أرذل البشر وحثالة الأرض !! يأتون بعناوين وهاشتاقات خبيثة !! حتى يسقطوا شرف وعفاف بناتنا وأهلنا!!”.

وحذر “سعد” من استهداف الشعب السعودي بقوله : “يا شباب ويا بنات قد يكون هدف هذا الهاشتاق إدخال الشك بينك وبين زوجتك والعكس … السعودية بشكل خاص مستهدفة في عقيدتها وفي تركيبتها الاجتماعية بناتنا شريفات عفيفات وشبابنا إن شاء الله فيهم خير وحمية على بناتنا”.