هايبرلوب نظام المواصلات الأكثر تطورًا بالعالم يدخل المملكة في هذا الموعد

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تقترب شركة “فيرجين هايبرلوب وان” من انطلاق أعمالها في المملكة، والتي تشمل نظام النقل العابر السريع الذي سيخلق آلاف فرص العمل خلال عامه الأول.

وقال كولن رايس، نائب رئيس شركة فيرجن هايبرلوب وان، إنه بحلول عام 2020 ستبدأ عمليات شركته في المملكة، مؤكدًا أن نظام النقل العابر السريع سيخلق الآلاف من فرص العمل في السنة الأولى من تشغيله.

وأوضح كولن رايس، أن السعوديين سيكونون قادرين على السفر عبر هايبرلوب بحلول نهاية العام المقبل، وذلك بعد أن تم الاتفاق على تشغيل تلك التكنولوجيا العالمية في البلاد خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية مارس من العام الماضي.

المملكة هي واحدة من بلدان قليلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والهند، التي تتطلع إلى تبني تقنية هايبرلوب المتطورة.

وستساعد خدمة النقل السريع الجديدة في تقليل وقت السفر بين الرياض وجدة من عشر ساعات إلى حوالي 50 دقيقة، كما أنها تتمتع بأعلى مستويات الأمان والسلامة في أنظمة التشغيل الخاصة به.

ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة فيرجن هايبرلوب وان في نوفمبر، إن هناك “اهتمامًا كبيرًا” بالتقنية من المستثمرين في المملكة.

وخلال حديثه إلى شبكة CNBC الأمريكية، قال ابن سليم – الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية – “عندما يحين الوقت المناسب، سنستأنف الحديث مع المملكة حول خططهم وكيف يمكن لنظام هايبرلوب أن يتلاءم مع تلك الخطط”.