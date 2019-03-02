هدف السومة في الاتحاد ليس الأول.. ثنائي عربي تألق في الضربات المقصية

المواطن - مروة نبيل

نال هدف السومة في الاتحاد إشادة واسعة سواء بين الإعلاميين أو اللاعبين أو الجماهير التي تغنت بأداء نجم النادي الأهلي في ديربي جدة.

ولم تقتصر الإشادة على هدف السومة في الاتحاد على زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقط، بل امتدت ليشمل المنافسين أيضًا، حيث وصف حارس العميد، فواز القرني الهدف بالأروع في الدوري حتى الآن.

وجاء هدف السومة في الاتحاد بطريقة مميزة للغاية، حيث سجله بضربة مقصية، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعادل بشكل أكثر من رائع.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعميد قد تقدم عن طريق البرازيلي رومارينهو، ولكن ضغط لاعبي الراقي حتى جاء هدف السومة في الاتحاد ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

وشبهت الجماهير هدف السومة في الاتحاد بديربي جدة، بالهدف التاريخي الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس الإيطالي بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويُعد هدف السومة في الاتحاد بضربة مقصية، ليس الأول للاعبين العرب، حيث سبقه أكثر من لاعب، ولكن هناك ثنائي تألق وأبدع بهز الشباك بهذه الطريقة الرائعة قبل نجم النادي الأهلي.

وأحرز السوري مناف رمضان هدفًا من ضربة مقصية رائعة خلال المباراة التي جمعت فريقه جبلة بنادي الضفتين الأردني “فريق الوحدة في الوقت الحالي”، ضمن منافسات تصفيات بطولة الأندية العربية أبطال الدوري في عام 1988.

وسجل المغربي مصطفى حجي هدفًا بضربة مقصية تاريخية في الدقيقة الأخيرة خلال مواجهة منتخب بلاده بنظيره المصري، في كأس الأمم الإفريقية عام 1998، ويُعد هذا الهدف هو الأشهر في تاريخ لقاءات المنتخبين حتى الآن.