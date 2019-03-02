هدف السومة في الاتحاد .. هل يُنافس على جائزة كبرى من FIFA؟

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لقطة مميزة عند إحراز هدف السومة في الاتحاد، والذي جاء بضربة مقصية خلفية جميلة في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر اللقاء.

وبعد إحراز هدف السومة في الاتحاد، قد يكون هدف النجم السوري مُرشحًا لنيل جائزة بوشكاش PUSKAS، والتي تُمنح من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في نهاية العام، حيث قد يكون هدف السومة في الاتحاد أجمل هدف في العالم عن عام 2019.

وقبل إحراز هدف السومة في الاتحاد كان نادي الاتحاد تقدم بالهدف الأول عبر رأسية مميزة من اللاعب البرازيلي رومارينيو في الدقيقة السبعين.

ويذكر أن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم نشر هدف السومة في الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر مُعلقًا على الفيديو وقائلًا: هل يُنافس على بوشكاش؟!

وكان النجم السوري عانى قبل مباراة الاتحاد من عدم تسجيل الأهداف في مباراة الفتح ببطولة الدوري وفي مباراتي الأهلي ضد الوصل الإماراتي في ربع نهائي البطولة العربية، ليأتي هدف السومة في الاتحاد بمثابة عودة مميز للمهاجم السوري المتألق.

ويذكر أن المعلق المصري بلال علام علّق على هدف السومة في الاتحاد قائلًا: لأول مرة لن يتم الاستفتاء على أفضل هدف في العالم؛ لأنه باختصار هدف عمر السومة سيكون خارج السباق لسنوات، لو اجتمع كل المعلقين على وصف هذا الهدف، فلن يوفوه حقه.

ورغم هدف السومة في الاتحاد، لكن الأهلي لم يتمكن من الحصول على النقاط الثلاث وتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الراقي حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة.

ويذكر أن حكم لقاء الأهلي والاتحاد اتجه إلى تقنية الـVAR للتأكد من صحة هدف السومة في الاتحاد، حيث أثبت صحة الهدف واحتسبه.