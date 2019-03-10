هدف حمدالله يستفز الهلاليين على الهواء مباشرة

المواطن - طارق سعد

نال هدف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر في الاتفاق، النصيب الأكبر من الجدل والنقاش بعد نهاية الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حمدالله قد سجل هدفاً قاتلاً في الثواني الأخيرة، مرجحاً كفة فريقه بنتيجة 2/3 بعد أن كان متأخراً 2/0، ليحافظ النصر على آماله في ملاحقة المتصدر الهلال، الذي تعثر لاحقاً بالتعادل الإيجابي 1/1 مع الوحدة.

وعاد حكم مباراة النصر والاتفاق إلى شاشة VAR (حكم فيديو المساعد) بعد مطالبات اتفاقية بوجود مخالفة من حمدالله أثناء ارتقائه، لكن الحكم أكد صحة الهدف لتنتهي المباراة بفوز النصر.

وأثار قرار الحكم غضب عدد كبير من عشاق الهلال بحجة عدم صحة قرار الحكم، مستغربين من قراره خاصة بعد أن عاد لتقنية الفيديو.

وظهر بعد المباراة الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر قناة 24 الرياضية، مستغرباً صحة الهدف النصراوي لدرجة أنه اضطر للوقوف ومحاولة إثبات استخدام عبدالرزاق حمدالله ليديه أثناء الارتقاء.

وتبعه في الحلقة التالية من نفس البرنامج، لاعب الهلال المعتزل سعد مبارك، حيث أبدى استياءه الكبير من احتساب الهدف النصراوي الثالث، واضطر هو الآخر للنهوض من على كرسي الضيف محاولاً شرح وضعية حمدالله لحظة تسجيل الهدف، معتبراً أن مهاجم النصر كبّل بيديه مدافع الاتفاق.