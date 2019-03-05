هرب بعد فعلته.. القبض على داهس أحد المشاة في مكة المكرمة

هرب بعد فعلته.. القبض على داهس أحد المشاة في مكة المكرمة

2019/03/05
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد مباشرته دهس أحد المشاة، مساء أمس الاثنين.

وأكد المرور أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية وفقًا لما ورد بنظام المرور.

 



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