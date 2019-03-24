هنا.. شروط ورابط التقديم على مبادرة دعم المدنيين بـ 140 الف ريال من سكني

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان اليوم الأحد، عن تفاصيل مبادرة الدعم والقرض المقدم للمدنيين والمتقاعدين لعمر 50 سنة وما فوق (قرض إضافي حسن).

وتتضمن الدفعة الجديدة، القرض الإضافي الحسن يسدد لاحقاً بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال ، بالإضافة للقرض العقاري الأساسي بقيمة تصل لـ 500 ألف ريال .

تعريف المبادرة

تقديم دعم مالي (قرض حسن) للمستفيدين ذوي الأعمار 50 سنة وأعلى لتسهيل امتلاكهم للمسكن الأول من خلال دعم الدفعة المقدمة لمبلغ يغطي 20٪؜ من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال ويتم سداد القرض بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي مع الجهة التمويلية.

معايير القبول في البرنامج

١- أن يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر

٢- أن يكون المستفيد ضمن قوائم المسجلين في صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان

٣- يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين

المنتجات المتاحة

– وحدات جاهزة

– وحدات تحت الإنشاء

– البناء الذاتي (قريبا)

آلية السداد

500,000 ريال القرض العقاري الأساسي

يبدأ المستفيد بسداد القرض

140,000 قرض حسن إضافي

يبدأ المستفيد سداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي (هنا)