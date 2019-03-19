هيئة المساحة في معرض الرياض للكتاب و”المواطن” توثق وتحاور 

المواطن - محمد الحميدي - الرياض

شاركت الهيئة العامة للمساحة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 بجناح خاص، يُعرف زوار المعرض بمنتجاتها الورقية والرقمية في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية ومجموعة من الخرائط ذات المقاسات المختلفة ومتعددة الاستعمالات.

وقال المشرف على جناح الهيئة العامة للمساحة في تصريحات إلى “المواطن“: إن منتجات الهيئة هي الخارطة الرسمية للدولة وتمثل جميع الخطوط الحدودية، مضيفًا أن لدى الهيئة مشاريع تغطية وطنية إحداها لمشاريع المدينة المنورة ونماذج من مخرجات مشروع لإنتاج الصورة الجوية ومشروع الصورة المصححة للبحر الأحمر، وكذلك مبادرات إستراتيجية للمركز الوطني.

وأضاف أن لدى الهيئة أيضًا نظام المرجع المكاني لشبكة المملكة ويمثل عدة محطات رصد، حيث تحمل المحطات المكانية 250 نقطة منتشرة في محطات المملكة، بالإضافة إلى أهداف وجود هذه المبادرات.

وبحسب المشرف على جناح هيئة المساحة، تتضمن المبادرات المنصة الوطنية الجيومكانية التي تعد مرجعًا موثقًا للبيانات الجيومكانية وآلية التكامل والتبادل المعلومات الجيومكانية، وتأتي بالمشاركة بين القطاع الخاص والعام لترشيد الإنفاق، بحيث تكون المعلومة مشتركة بين الجهات.

وذكر: نقدم في المعرض التصوير المرئي 3D وهو يبين طبقات البحر الأحمر والخليج العربي من حيث الارتفاعات.