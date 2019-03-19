ورش عمل المصادر الرقمية لمدة 4 أيام في جامعة المؤسس

المواطن - الرياض

دشنت عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز، ورش عمل المصادر الرقمية التي تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الخميس القادم في مركز الملك فهد للبحوث الطبية.

وافتتح وكيل الجامعة للتطوير، الدكتور أمين بن يوسف نعمان، أعمال ورش المصادر الرقمية، وقال خلال كلمته: إن الورش تعد عاملًا مهمًّا في توفير بيئة تعليم جاذبة ومميزة، مضيفًا أن مخرجات هذه الورش تساهم في اكتساب مهارات وقدرات تدعم الباحثين والمستفيدين من قواعد البيانات والبرامج المعرفية المختلفة.

من جهته، أوضح عميد شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نبيل بن عبدالله قمّصاني أن أوعية المعلومات الإلكترونية باتت متطلبًا هامًّا مع الكم الكبير من المعلومات التي يمكن أن تستوعبها، فضلًا عن تميزها بالسرعة في تحديث المعلومات، وهو الأمر الذي تعتمد عليه ورش عمل المصادر الرقمية التي تحرص على تقديم معلومات وبيانات مفصلة وواضحة للباحثين والدارسين مع تنوع التخصصات واختلافها.

ولفت إلى أن دعم إدارة الجامعة في هذا الخصوص شكّل إضافة مهمة لتعليمٍ رقمي يقدم أفضل مستوى من الخدمات الإلكترونية في جميع صنوف المعرفة.

ومن خلال عرض تقديمي، شرح وكيل عمادة شؤون المكتبات الدكتور غسان بن راشد النويمي في عرض موجز البرامج والمنصات الإلكترونية المتاحة في العمادة، وأشار إلى أن المكتبات تمر بتحولات كبيرة نظير الانتقال إلى عصر الرقمنة الذي يمثّل تطورًا تقنيًّا يساعد المكتبات على أداء دورها التعليمي بأفضل صورة، لافتًا إلى أن العمادة استفادت من هذا التحول في تقديمه على شكل خدمات وبرامج إلكترونية لمستفيديها.