وزارة الحرس الوطني توضح حقيقة وجود وحدات خالية وغير مفعّلة بمدنها السكنية

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الحرس الوطني حقيقة ما تم تداوله حول وجود وحدات خالية وغير مفعّلة بعدد من مدنها السكنية.

وقال المقدم محمد العمري المتحدث باسم الوزارة في بيان له إنه وبعد زيارة سمو وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، بتاريخ 3 / 5 / 1440هـ واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7 / 5 / 1440هـ قامت بزيارة جميع المدن السكنية واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة.

وأوضح أن اللجنة أوصت باستحداث إدارة (المدن السكنية) تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية وتوزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة.

وأوضح أنه بناءً على هذه التوصيات وجه سمو وزير الحرس الوطني بمحاسبة المقصرين نظاماً من المسؤولين والموظفين والتأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشياً مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030

علماً بأنه تم رصد عدد 417 فلة سكنية غير صالحة للسكن وبتوجيهات سمو وزير الحرس الوطني، تم العمل حتى الآن على إعادة تأهيل ( 77 ) فلة وتجهيزها منها: عدد (61) فلة في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي وعدد (16) فلة في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.