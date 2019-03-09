وزير الإسكان يفتتح وافيلكس 2019 لاستعراض أبرز مشاريع البيع على الخارطة

المواطن - الرياض

افتتح وزير الإسكان، ماجد الحقيل، مساء اليوم السبت، النسخة الثانية من معرض ومنتدى مشاريع البيع على الخارطة وافيكس 2019 في مدينة جدة، بمشاركة ضيف الشرف دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المشرف العام على وكالة التطوير العقاري رئيس لجنة البيع على الخارطة، محمد الغزواني، في كلمة له بالمعرض، بتكامل مبادرات وزارة الإسكان بمختلف تخصصاتها من أجل تحقيق الإستراتيجيات في تعدد الخيارات العقارية للمواطنين والسعي إلى رفع نسبة تملك المساكن مع المحافظة على الجودة والسعر المناسب.

ويستعرض “وافيلكس” أبرز مشاريع البيع على الخارطة، فيما يهدف برنامج وافي خلال معرض ومنتدى وافيكس إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري والإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتوفير السكن للمواطنين مع المحافظة على الجودة.