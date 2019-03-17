وزير التعليم يوجه باستحداث إدارة أمن وسلامة الطلاب.. هذه أهدافها
ضمن إدارات شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي

وزير التعليم يوجه باستحداث إدارة أمن وسلامة الطلاب.. هذه أهدافها

2019/03/17
الساعة 9:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، بضرورة استحداث إدارة خاصة بالأمن والسلامة، ضمن إدارات شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمقر الرئيس للشركة، أمس السبت، إذ تهدف الإدارة إلى رفع مستوى الأمن والسلامة أثناء تقديم خدمة النقل المدرسي وتعزيز إجراءاتها وربطها بمعايير صارمة ودقيقة ومؤشرات أداء عملية وواضحة.

ومن المقرر أن تتولى الإدارة تنفيذ عدد من المهام الرئيسة، ومنها: رسم السياسات والتشريعات الداعمة لإجراءات الأمن والسلامة في خدمة النقل التعليمي، والتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل رفع مستوى السلامة في صناعة النقل المدرسي وتطوير خدماتها بما يُسهم في دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدمة النقل التعليمي.

ومن مهام الإدارة الجديدة، أيضا توفير أقصى معايير الراحة والأمان لهم خلال الرحلات المدرسية، في مختلف مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وقراها وهجرها.



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