وزير العمل يمنح المواطنة فاطمة الأنصاري إجازة لمرافقة ابنها المصاب بهجوم نيوزلندا

وزير العمل يمنح المواطنة فاطمة الأنصاري إجازة لمرافقة ابنها المصاب بهجوم نيوزلندا

2019/03/16
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اتصالاً هاتفياً بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة فاطمة الأنصاري، يهنئها بسلامة ابنها أصيل الأنصاري الذي نجا -بحمد الله- من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا.

وقد اطمأن الوزير على سلامة ابنها أصيل، داعياً الله عز وجل أن يحفظه وأن يعيده إلى أسرته سالماً معافاً.

وقد وجه الوزير بمنح الموظفة إجازة لمرافقة ابنها للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.



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