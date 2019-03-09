وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة إريكسون بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. أخصائي عمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات، الاتصالات).

. رئيس قسم الحلول المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي ثاني عمليات- صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات، الاتصالات).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).