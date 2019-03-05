وظائف شاغرة على بند الأجور بـ جامعة الملك عبدالعزيز

وظائف شاغرة على بند الأجور بـ جامعة الملك عبدالعزيز

2019/03/05
الساعة 9:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة الملك عبدالعزيز
المواطن - الرياض

أعلنت وكالة جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع عن توفر وظائف بند أجور فئة (أ) بمسمى ملاحظ خدمات ذات الرقم (211) وعامل ذات الرقم (219) ترغب الوكالة اشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وبحسب التفاصيل فإن التقديم سيبدأ عليها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1440/7/3هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/7/5هـ من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً بمبنى وكالة الجامعة للمشاريع بإدارة الشؤون الإدارية.

ومن ضمن الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقاً طبياً.

– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كأعلى مؤهل تعليمي والابتدائية كأدنى مؤهل تعليمي.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.



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