وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

2019/03/12
الساعة 8:05 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني – توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي صيانة وخروج الطائرات- F15: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مفتش مراقبة الجودة- F15: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يونيو 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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