وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد إداري ثالث.

. مسؤول مفاتيح.

. مراقب خدمات ثانٍ.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الآخرة 1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 3 رجب 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)